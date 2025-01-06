◇バレーボール全日本高校選手権第1日共栄学園2―0近江兄弟社（2025年1月5日東京体育館）男女の1回戦が行われ、元日本代表の大友愛さん（42）の長女の秋本美空（みく、3年）擁する共栄学園（東京）が2―0で近江兄弟社（滋賀）を下し、2回戦に進んだ。12年ロンドン五輪銅メダリストの母と同じ1メートル84の長身、最高到達点は301センチを誇る世代No・1プレーヤー。主将としてチームをけん引し、最後の「春高」で日本一の