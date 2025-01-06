◇バレーボール全日本高校選手権第1日八王子実践2―0旭川志峯（2025年1月5日東京体育館）47回目出場の女子の名門、八王子実践（東京）が旭川志峯（北海道）に2―0でストレート勝ち。2セットとも接戦を制し、貫井直輝監督（53）は「春高は独特の雰囲気でのみ込まれてしまいがち。経験をできたことがプラス」と評価した。同校で長年監督を務めた名将、菊間崇祠さんが昨年12月に死去。監督を引き継いだ指揮官は「このチー