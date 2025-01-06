気象台は、午前4時13分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町などに発表（雪崩注意報）富山県では、6日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□なだれ注意報【発表】6日にかけて警戒■魚津市□なだれ注意報【発表】6日にかけて警戒■黒部市□な