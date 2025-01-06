気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村などに発表（雪崩注意報）会津では、6日昼前まで濃霧による視程障害に、7日までな