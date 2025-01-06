トム・ホランド（28歳）は、子供ができたら俳優業を辞めるつもりだという。「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」で共演したゼンデイヤと交際中のトムは、自分の家族を持った場合、スポットライトから消えることを誓った。メンズ・ヘルス誌にトムはこう語る。「子供ができたら僕を映画で見る事はなくなるだろう」「ゴルフとパパ。僕は地球上から姿を消すよ」仕事からの休息が必要だとして、1年間のサバティカル休暇を過ごした