気象台は、午前4時9分に、なだれ注意報を小松市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・小松市、白山市に発表（雪崩注意報）能登では、6日昼前まで強風に、6日朝から6日夕方まで高波に注意してください。加賀では、6日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■小松市□なだれ注意報【発表】6日にかけて警戒■白山市□なだれ注意報【発表】6日にかけて警戒