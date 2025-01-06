2025年1月5～7日、9～12日の計8日間、ジュニアによる『SHOWbiz 2025』が有明アリーナで開催される。HiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者、Go!Go!kids、Lil かんさい、その他ユニットに所属していないメンバーの合同公演となっており、総勢約90名が登場する（ユニットメンバーのうち少年忍者 深田竜生、黒田光輝、小田将聖は出演なし）。本稿では全13公演の初日を飾った5日12時公演をレポ}