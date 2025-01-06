◇フランス・スーパー杯モナコ0ー1パリSG（2025年1月5日カタール・ドーハ）フランス・スーパー杯は5日、カタールのドーハで行われ、日本代表MF南野拓実（29）が所属するモナコが昨季王者パリSGと激突。スコアレスのままま迎えた後半アディショナルタイムに失点し、0ー1で惜敗。00年以来となるタイトル獲得を逃した。南野はフル出場し奮闘するも得点に絡めず。パリSGが3シーズン連続Vを飾り、最多優勝記録を「13」に伸ばし