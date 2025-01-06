女優の森七菜(23)=大分県出身=が自身のインスタグラムを更新。2025年に年女を迎えたハリキリショットを公開した。「今年もよろしくお願いいたします！年女張り切っちゃうんだから」と綴り、宮崎県日南海岸でのオフショットを投稿。暖かそうなマフラー姿の写真を複数投稿したが、元気溢れる5分袖のセーター姿も披露している。この投稿にファンからは「風邪ひんかよに!!」「神出鬼没かな」「海が似合ってるよ」「ウエスト細い