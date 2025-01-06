現在負傷離脱中のユヴェントスに所属するポーランド代表FWアルカディウシュ・ミリクが新たに別の箇所を負傷したようだ。5日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が伝えている。今年の2月で31歳になるミリクは、2022−23シーズンにマルセイユより期限付きでユヴェントスに移籍。昨季からは完全移籍に移行となり、公式戦36試合8ゴールを記録し、チームの“エース”ドゥシャン・ヴラホヴィッチの貴重なバックアッパーとして重宝