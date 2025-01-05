ブラウブリッツ秋田は5日、2025シーズンのトップチーム体制ならびに選手背番号が決定したと発表した。秋田は20年にJ3優勝を果たし、翌21年よりJ2へ参戦。4シーズン目となった昨季は10位でフィニッシュした。以下、2025シーズンの新体制&背番号■スタッフ吉田謙監督臼井弘貴ヘッドコーチ本橋卓巳コーチ新井健太コーチ伊藤洋仁GKコーチ高橋延寿フィジカルコーチ佐々木遥希分析担当コーチ■選手1 GK 山田元気2 DF 岡崎亮