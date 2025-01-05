３日、天津ＬＮＧステーション。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社天津1月5日】中国の石油・天然ガスパイプラインを管理、運営する国家石油天然気管網集団の天津液化天然ガス（LNG）ステーションは、京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）向けLNGの累計供給量が3日時点で400億立方メートルを超えた。同ステーション
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