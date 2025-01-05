１２月３０日、福建技術師範学院と武夷山旅遊職業中等専門学校との協力運営調印式。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月5日】中国福建省武夷山市でこのほど開かれた福建省職業教育教師発展連盟年次総会フォーラムで、福建技術師範学院付属武夷山旅遊職業中等専門学校のプレート除幕式が行われた。武夷山旅遊職業中等専門学校は、福建技術師範学院が持つ優れた教育資源をよりどころに、人材の育成や専門課程の設立