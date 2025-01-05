ジェフユナイテッド千葉は5日、FW小森飛絢(24)が欧州クラブへ移籍をすることについてクラブ間での基本合意に達し、すでに渡欧したと発表した。なおクラブによると、小森はメディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定。移籍先については、後日改めて伝えるという。現在24歳の小森は、富山一高、新潟医療福祉大を経て、2023年に千葉でキャリアをスタート。プロ2年目の昨季はJ2リーグ38試合に出場し、得点王(23点)と年間最
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