反応が意外だった!? YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、初めてアヒルの赤ちゃんを見て戸惑う子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて頭が爆発しそう!」「猫がアヒルの赤ちゃんを怖がるなんてビックリ」の声が続出しました。子猫たち「ニャンだこれは!」注目を集めたのは「The kittens’ reaction to meeting ducklings for the first time is too cute」という動画。冒頭、少し警戒した様子でア