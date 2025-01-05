1月5日（日）に放送した日曜ビッグバラエティ「巨大マグロ戦争2025【今朝まで取材！デタ！？初競り一番マグロ争奪戦】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】大間No.1漁師…亡き師匠に捧ぐ一本釣り＆やもめ漁師の涙と娘の門出▼青森大間“TOP OF TOP漁師”が狙う！初競り一番マグロ2連覇2024年の初競りで1億1，424万円のマグロを獲り一躍時の人となった菊池正義（57歳）。年間の大間マグロ水揚げ金額が常