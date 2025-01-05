安徽省人工知能（AI）産業先導エリアがこのほど、合肥市で稼働を開始した。これは同省初のAI全産業チェーンイノベーションエコシステムスペースでもある。中国新聞網が伝えた。先導エリアは建設推進メカニズムの最適化に焦点を当て、レベル別・種類別に誘致政策を策定し、演算能力の「訓練力」への変化を推進し、テクノロジーリーディングカンパニーエコシステムを構築し、100億元（約2100億円）クラスのファンドを数多く結集し、