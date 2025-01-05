5日、お笑い芸人の狩野英孝さんが、自身のXを更新。実家の神社での勤務終了を報告しました。【写真を見る】【狩野英孝】実家・櫻田山神社で新年の勤務終了を報告「最後は伊達さんが参拝に来てくれました！」サンド伊達との２S写真を投稿宮城県栗原市にある『櫻田山神社』第39代神主でもある、狩野英孝さんは「神社のお勤め終了しました」と報告すると、写真をアップ。 「最後は伊達さんが参拝に来てくれました！」と、同じ