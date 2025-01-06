デヴィッド・フィンチャー監督、ブラッド・ピット主演の傑作スリラー映画『セブン』（1995）が、製作30周年を記念してIMAX上映される。フィンチャー自身が監修し、オリジナルのネガから4K修復をおこなった特別版での登場だ。 米では、1年もの期間を要した修復作業についてフィンチャー自身が語っている。「単純に画素数を増やせばいいという話ではないんです。1年かかったのは、8Kスキャンからネガを作り