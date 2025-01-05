最大67Wまで出力可能で急速充電USB PD規格(PD3.0)に対応したUSB Type-Cポート3口とAC電源3口を備えた電源タップ「TAP-B111C3BK」が、2024年11月にサンワサプライから登場したので、実際に使ってみました。TAP-B111C3BK【USB急速充電機能付きタップGaN PD67W】最大67WまでのUSB PD規格（PD3.0）GaN窒化ガリウムUSB充電機能が付いた3個口電源タップ。｜サンワサプライ株式会社https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-B111C