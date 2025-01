2010年に現役引退したホークスのレジェンドの入場曲が…ロックバンド「THE MODS」が公式インスタグラムを更新。11月に発売した書籍について投稿を行った。「ソフトバンクホークスの村松有人コーチから写真が送られてきた」として、ボーカルの森山達也(68)とベースの北里晃一(67)の共著による書籍「Hey! Two Punks The Mods : The Early Days 博多疾風編」を手にする福岡ソフトバンクホークスの村松有人2軍打撃コーチ(52)の写真