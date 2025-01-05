2010Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬¡Ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE MODS¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾¾Í­¿Í¥³¡¼¥Á¤«¤é¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿¹»³Ã£Ìé(68)¤È¥Ù¡¼¥¹¤ÎËÌÎ¤¹¸°ì(67)¤Î¶¦Ãø¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡ÖHey! Two Punks The Mods : The Early Days ÇîÂ¿¼ÀÉ÷ÊÔ¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾¾Í­¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á(52)¤Î¼Ì¿¿