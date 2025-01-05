バレーボールの大同生命SVリーグは5日、大阪府のパナソニックアリーナなどで男女計11試合が行われ、男子は首位の大阪Bが2位の愛知を3―1で破り、17勝目（3敗）を挙げた。愛知は16勝6敗となった。女子はトップの大阪Mが群馬を3―0で退け、17勝3敗。デンソーも快勝で18勝4敗とした。