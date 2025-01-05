¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¸«¤ì¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤¬åºÎï¡×¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤ÎÀä·Ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅÔÆâºß½»¤Î¼Ì¿¿²È¡¦Ryota¡Ê¡÷RyotaKawaguchi¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î23Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£Í¼Êë¤ì»þ¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£¶õ¹Á¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÈÍ¼¾Æ¤±¶õ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î»³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤È¿Í¹©Êª¤¬Ì¥¤»¤ë?´ñÀ×¤Î¶¦±é?¡£21Ç¯£±·î4Æü¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê