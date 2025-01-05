ÃçÎÉ¤·RIKACO¤ÈÅ·¤×¤é¥é¥ó¥Á½÷Í¥¤Î¹áºä¤ß¤æ¤­(61)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹áºä¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±½é¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂôÅ·¤×¤é¥é¥ó¥Á¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢RIKACO(58)¤È¿©»ö¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¥é¥ó¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ñÏÃ¤ÏÏ·¸å¾Ð¾Ðº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¡×¡Ö²Ä