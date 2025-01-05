３日、生産設備の巡回検査を行う大慶油田の職員。（ハルビン＝新華社配信）【新華社大慶1月5日】中国の石油大手、中国石油天然気集団傘下の大慶油田は3日、2024年の天然ガス生産量が60億立方メートルを超えたと発表した。前年より1億5500万立方メートル増え、14年連続で安定拡大を実現した。増産の基盤となった東北地区の松遼盆地は生産量が安定的に増加し、初めて50億立方メートルを達成。同じく増産の重要拠点となる川渝（
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