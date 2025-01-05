イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２７）は４日（日本時間５日）、ホームのアーセナル戦で２試合連続のベンチスタート。１―１で迎えた後半１７分から出場し、３２分にはゴール前で右サイドからシュート性のボールに反応するも届かず、無得点でチームもそのまま引き分けた。ブライトンは４試合連続ドローとし、８試合連続で勝利なし（６分け２敗）。またアーセナルのＤＦ冨安健洋は負傷