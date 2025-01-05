アビスパ福岡は5日、サンフレッチェ広島からDF志知孝明(31)を期限付き移籍で獲得した。移籍期間は2026年1月31日までで、2025シーズンの広島との公式戦には出場できない。岐阜県出身の志知は、2015年に特別指定選手として松本山雅FCに加入後、翌年から正式加入しプロ入り。その後、福島ユナイテッドFCや水戸ホーリーホック、横浜FC、福岡でのプレーを経て、2023年に広島に完全移籍。広島では左ウイングバックとして公式戦43試合に出
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