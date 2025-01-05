きょう5日にスタートする大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の語りを務める綾瀬はるかが、第1回「ありがた山の寒がらす」に花魁姿で登場することが、放送当日に発表された。脚本を担当する森下佳子氏に綾瀬の出演について話を聞いた。○九郎助稲荷(綾瀬はるか)が江戸時代の人の姿に化けて登場大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で九郎助稲荷役を演じる綾瀬はるか大河ドラマ第64作とな