この記事は【空力を徹底追求！シェイプクラフト製ルーフを装着したロータス・エラン26R】の続きです。【画像】再びシェイプクラフトのエラン26Rでグッドウッドを走る！（写真10点）ロビンはブリストル生まれの建築家で、ロンドンで従業員100人の設計・建築会社を経営し、大物有名人の依頼を受けて、地下の大規模な宴会場やスカッシュコートなどを手がけている。仕事の傍ら、ジェンセンFFやメルセデス・ベンツ300SEL 6.3といった興