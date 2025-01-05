韓国で旅客機が着陸に失敗して炎上する事故があり、179人が死亡する大惨事となりました。被害を拡大させた、その理由とは?【写真を見る】滑走路の先に“壁”航空評論家「固い構造物の設置ありえない」韓国・旅客機事故【サンデーモーニング】管制塔から旅客機に「鳥の群れがいる」と注意を出すも…12月29日、タイ・バンコク発の韓国・チェジュ航空の旅客機が、南部のムアン空港に着陸する際に起きた事故。乗客乗員181人のうち