俳優の横浜流星が主演を務める、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（5日スタート毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の公式サイトで主要キャストが紹介されており、礒田湖龍斎を演じる鉄拳に注目が集まっている。【写真多数】鉄拳の素顔を公開！「イケメン」と話題鉄拳が演じる礒田湖龍斎は、蔦重（横浜流星）が企画して、西村屋与八（西村まさ彦）と共に出版した『雛形若菜初模様』の絵師。吉原の女郎たちに新しい