カンニング竹山（53）は5日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演し、番組MCの歌手和田アキ子（74）が、かつて球界のレジェンドに言葉をかけた時の様子を「暴露」した。番組では3月18、19両日に東京ドームで行われる大リーグドジャースVSカブスの観戦チケットについて、パネルで紹介。和田は「このメンバー、このタイミング、今回しかないかもよ。これから先もあるかないかくらいの。大騒ぎじゃないのかな」と