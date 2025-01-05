第101回箱根駅伝は、青山学院大学のメンバーが2年連続8回目の総合優勝を達成。7区を走った4年生・白石光星選手が、レース前に行っている“ルーティン”を明かしました。4年目の白石選手は、最初で最後の箱根駅伝に7区で出走。区間9位と粘りの走りで、総合優勝に貢献しました。レース直前、カメラがとらえた白石選手のルーティンが“けん玉”です。玉部分を持ちながら上に剣を刺す技をレース前に披露するなど、腕前は相当のものです