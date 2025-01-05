お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（53）が4日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。3万4000人をこえる観客を動員した「博多華丸・大吉presents華大どんたく」について語った。コンビ結成33周年を迎えた華大が、昨年2月10日に福岡ペイペイドームで開催したスペシャルライブイベント。豪華芸人が集結し、約9時間にわたって会場のファンを盛り上げた。大吉は「初めて