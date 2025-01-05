¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¹õÆ¦¡¢Âç¤­¤Ê³¤Ï·¡Ä½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÌî¤Ï¡Ö¿·Ç¯¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹õÆ¦¤äÂç¤­¤Ê³¤Ï·¤¬¤·¤­¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤ª½Å¤ä°ð²Ù¼÷»Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤·3ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö´Æ»¡°å Ä«´é2025¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ëº£Ç¯¤â¤É