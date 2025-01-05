SKE48、AKB48元メンバーの松井珠理奈が4日にインスタグラムを更新。今年の干支にちなんだヘビ柄ミニワンピース姿を披露すると、ファンから「圧倒的に美脚」「スタイル抜群！」といった反響が集まった。【写真】「圧倒的に美脚」「スタイル抜群！」ミニスカワンピに松井珠理奈松井が「あけましておめでとうございますHappy New Year巳年なので蛇柄ワンピでご挨拶」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはヘビ柄のミ