新大河ドラマの主人公は横浜流星が演じる（写真：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより）大河ドラマ史上2番目に古い、平安の世を描いた「光る君へ」から一転して江戸時代へ。1月5日夜、横浜流星さん主演の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」がスタートします。そのコンセプトは、「日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き 時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物 “蔦重”こと蔦屋重三郎の