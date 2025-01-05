プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）は、2024年も強かった。「井上はメンタル的にも技術的にも充実している」5月6日に東京ドームで元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ、30）を6回TKOで破り、9月には元IBF世界同級王者テレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド、38）を7回TKOで下して王座防衛に成功した。24年は2人の元世界王者を倒して2連勝。これでデビュー以来負けなしの28戦全勝（