歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。自作の「おつまみ料理」を公開しました。 【写真を見る】【工藤静香】「長芋の梅和え」手作り「おつまみ」写真を公開ティータイムの様子も工藤静香さんは「おつまみ」「長芋の梅和え」と綴ると、料理の写真をアップ。投稿された写真では、美味しそうな長芋のおつまみと、梅干しが卓上に並んでいる様子が見て取れます。 その数時間後、工藤静香さ