今年の冬服はどれも「もこもこ」「ふわふわ」で可愛いけれど、着膨れが心配…。そんなときは形選びから気をつけるのが有効テクニック。スタイルアップを図りたいなら重心を上げるショート丈がおすすめです♪ボリューム感あるカーデの着膨れ感が気になる人は…ショート丈で重心をアップさせるのがポイント！出典: 美人百花.com可愛さを引き立てるコンパクトで丸みのあるシルエット。ほどよい肉感で