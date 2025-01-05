動画配信サービス「Netflix」で独占配信中の『イカゲーム』シーズン2。昨年12月26日に配信開始となると、非英語TV部門で6800万視聴回数を記録し、「今週のTOP10」で首位に躍り出た。92の国・地域で1位となり、初週の視聴回数記録を更新（これまでの記録は2022年に『ウェンズデー』シーズン1が達成した5010万視聴）。早くもNetflixの非英語TV番組として史上7番目に人気のある作品となっている。今年（25年）は、最終シーズンとな