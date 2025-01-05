【リーグアン】サンテティエンヌ 3−1 スタッド・ランス（日本時間1月5日／スタッド・ジェフロワ＝ギシャール）【映像】稲妻ドリブルで超高速縦突破＆ピンポイントクロス圧巻の"イナズマ"ドリブルからのチャンスメイクだった。スタッド・ランスの日本代表FW伊東純也が、絶妙なトラップから得意のドリブルでサイドを引き裂く。最後はピンポイントのクロスを通し、惜しくもアシスト未遂となったがファンたちが歓喜している。伊東