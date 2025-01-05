運転免許証の更新手続きの際に個人情報が自動入力される「自動受付機」の運用が5日松茂町の運転免許センターで始まりました。自動受付機は更新手続きの際に免許証のICチップを読み込ませることで、名前や電話番号など手書きで記入していた情報が自動で入力されます。申請時の混雑緩和や記入ミスの防止などを目的に導入され県内3か所の免許センターであわせて10台が設置されました。松茂町の県運転免許センターで