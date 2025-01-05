長射程ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ（アタクムス）」の初期バージョンの試射＝２０２１年１２月、米ニューメキシコ州/John Hamilton/US Army/File（ＣＮＮ）ロシア国防省は、４日朝にウクライナが発射した米国製の長射程ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ（アタクムス）」８発を迎撃したと発表し、報復を予告した。ＡＴＡＣＭＳは米国が提供した射程約３００キロの弾道ミサイル。ロシアはウクライナによるＡＴＡＣＭＳ使用を重大なエスカレーショ