1月4日夜、新潟県新発田市で住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。1月4日午後10時半過ぎ、新発田市下中の住宅で、この家に住む自営業の男性（54）から「薪ストーブが燃えている」と消防に通報がありました。消防車両11台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防が5日朝から実況見