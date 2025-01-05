フジテレビ系「だれかtoなかい」（毎週日曜午後9時）の12日の放送が他の番組に差し替えとなったことが5日、分かった。同局の公式ホームページの番組表などでは12日午後7時から、同番組終了の午後9時54分まで「調整中」となっている。新年1回目の放送で岡田准一（44）が新MCとして登場予定だった。フジテレビ広報は、「調整中」とコメントした。同局と同番組MCの中居正広（52）をめぐっては一部週刊誌などで同社の社員が設定した会