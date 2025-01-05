食品モチーフのDIY作品で注目を集める"遊び心系DIYer"おださん（@odasan_playful_diy）。 【写真】まさに暗記パン！遊び心満載の勉強ツールが登場 今回話題になっているのは、暗記シートをイチゴジャムに見立てたトースト型の学習道具「暗記用食パン」だ。そのユニークな発想と可愛らしいデザインがSNSで大反響を呼んでいる。制作の背景や反響について、話を聞いた。 ーーこの作品を