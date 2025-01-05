【モデルプレス＝2025/01/05】MY FIRST STORYのボーカル・Hiroが、4日放送のラジオ番組「MY FIRST STORY Hiroのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／深夜1時〜）に出演。妻で女優の山本舞香との年末年始を振り返った。【写真】新婚・山本舞香＆マイファスHiro、森進一との3ショット◆マイファスHiro、結婚で増えた家時間2024年10月に山本との結婚を発表したHiro。この日は「2024年は結構個人的には、結婚もさせてもらいましたし