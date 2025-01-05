女優の斉藤由貴（５８）が１９８５年にシングル「卒業」で歌手デビューし、２月に４０周年を迎える。４０代、５０代の卒業式の定番ソングとして知られ、今なお多くの人に愛される名曲。楽曲にまつわる秘話や当時の思い出、デビュー記念日の２月２１日から始まる３６年ぶりの全国ホールツアー（神奈川県民ホールほか全８公演）に向けた思いなどを語った。（加茂伸太郎）「卒業」の歌詞を手にした時の記憶は、はっきりと残って