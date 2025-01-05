ドジャース共同オーナーのアービン・“マジック”・ジョンソン氏（65）と、オリオールズ筆頭オーナーのデービッド・ルーベンスタイン氏（75）が4日（日本時間5日）、ジョー・バイデン大統領から大統領自由勲章を授与された。大リーグ公式サイトが報じた。1963年にジョン・F・ケネディ大統領によって設立された大統領自由勲章は、アメリカで最高の民間人への栄誉。この勲章は毎年、「米国の繁栄、価値観、安全保障、世界平和、